Суд Херсона арестовал бывшего замглавы администрации Севастополя

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Херсонский суд арестовал бывшего замглавы Севастопольской администрации Олега Кизименко, которому на Украине инкриминируют госизмену.
Суд Херсона арестовал бывшего замглавы администрации Севастополя
  • РИА Новости

Об этом в своём Twitter заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене», — написала она. 

В январе суд в Херсоне арестовал экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

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