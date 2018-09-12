Суд Херсона арестовал бывшего замглавы администрации Севастополя

Херсонский суд арестовал бывшего замглавы Севастопольской администрации Олега Кизименко, которому на Украине инкриминируют госизмену.

Об этом в своём Twitter заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене», — написала она.

Херсонський міський суд в особі слідчого судді Ярослава Мусулевського арештував затриманого в Краматорську колишньго заступника Севастопольської адміністрації Олега Кизименка, підозрюваного у державній зраді. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 сентября 2018 г.

В январе суд в Херсоне арестовал экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.