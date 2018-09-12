Спецслужбы Таджикистана сообщили о предотвращении взрыва в здании полиции

В Таджикистане сотрудники спецслужб арестовали 38-летнего мужчину, который планировал взорвать здание отдела внутренних дел на юге страны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

«Спецслужбы Фархорского района на юге Таджикистана арестовали 38-летнего местного жителя Бахриддина Шарофиддинова, намеревавшегося взорвать здание местного ОВД», — заявили в ведомстве.

В комитете сообщили, что мужчина планировал осуществить взрыв 9 сентября во время торжеств по случаю годовщины независимости страны.

Отмечается, что мужчина отбывал в России наказание за убийство. По словам источника в комитете, после освобождения он вернулся в Таджикистан и примкнул к террористическим группам, от которых получил задание совершить теракт.

Ранее стало известно, что в Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы.