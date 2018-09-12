МИД Украины проведёт гендерный аудит

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МИД Украины присоединился к движению за гендерное равенство и проведёт гендерный аудит внутри структуры, заявил на пресс-конференции глава ведомства Павел Климкин.
МИД Украины проведёт гендерный аудит
  • РИА Новости

«Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплочённость общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

Он отметил, что уже с 2019 года Министерство иностранных дел Украины проведёт гендерный аудит.

«Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в другое государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства», — добавил он.

По словам украинского дипломата, МИД первым из государственных учреждений идёт «этим путём».

Летом 2017 года стало известно, что украинской стороне было предоставлено €5 млн на утверждение гендерного равенства в стране. 

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