МИД Украины проведёт гендерный аудит

МИД Украины присоединился к движению за гендерное равенство и проведёт гендерный аудит внутри структуры, заявил на пресс-конференции глава ведомства Павел Климкин.

«Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплочённость общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

Он отметил, что уже с 2019 года Министерство иностранных дел Украины проведёт гендерный аудит.

«Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в другое государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства», — добавил он.

По словам украинского дипломата, МИД первым из государственных учреждений идёт «этим путём».

Летом 2017 года стало известно, что украинской стороне было предоставлено €5 млн на утверждение гендерного равенства в стране.