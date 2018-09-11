Эксперт прокомментировал сообщения о планах Киева продать ГТС за рубеж

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.

«Руководство Украины давно говорит, что надо привлечь инвесторов для модернизации ГТС, они изменяют законодательство с этой целью», — заявил эксперт.

По его словам, идёт некое внутреннее противостояние — менеджмент «Нафтогаза» не хочет выделять ГТС из состава компании, а представители украинских властей, наоборот, борются за её выделение с прицелом на привлечение инвесторов.

Как отметил Правосудов, это продолжается уже несколько лет, но успехов пока нет.

Эксперт считает, что если учитывать условия Киева, то инвестор вряд ли найдётся.

«Вопросов здесь гораздо больше, чем ответов, и ожидать прорывов не приходится. Нет никаких предпосылок, чтобы были прорывы и радужная победа. Не видно ничего подобного», — добавил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.