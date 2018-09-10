СБУ заявила о найденном в Донбассе тайнике с оружием

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Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о найденном во время обыска частного дома в Донецкой области тайнике с оружием и боеприпасами. Соответствующее сообщение разместила на сайте пресс-служба ведомства.
СБУ заявила о найденном в Донбассе тайнике с оружием
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«Оперативники спецслужбы изъяли два ручных противотанковых гранатомёта РПГ-22, три реактивные гранаты ПГ-7Л, три выстрела ПГ-7ПМ, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, тротиловую шашку весом 400 граммов, восемь запалов к ручным гранатам и почти полтора килограмма пластида​​​», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства установили, что незаконный тайник обустроил находящийся в розыске на Украине преступник.

В отношении нарушителя закона завели уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2017 года полиция Украины обнаружила у 16-летней жительницы Авдеевки тайник с боеприпасами

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