Песков: Украина не демонстрирует необходимой готовности в вопросе обмена осуждёнными

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Украина пока не демонстрирует необходимой готовности в вопросе обмена осуждёнными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Украина не демонстрирует необходимой готовности в вопросе обмена осуждёнными
  • РИА Новости

«Мне неизвестно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся на Украине, хотят попасть обратно на родину, но нам тогда неизвестно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал данные о том, что российские граждане, находящиеся в украинских тюрьмах, написали на имя президента России прошение обменять их на украинцев, которые находятся в России.

По словам Пескова, всё зависит конкретно от того, о ком идёт речь.

«Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости», — подчеркнул он.

Ранее уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова назвала ФАН число осуждённых на территории Украины россиян, которые хотели бы, чтобы их обменяли.

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