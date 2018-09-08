Порошенко рассказал, что является залогом мира на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью житомирскому телеканалу «СК1» заявил, что залогом мира в стране являются украинские вооружённые силы, сильная армия.

«Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдаётся украинская территория, мир, когда сдаётся украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх, — это не мир для Порошенко и не мир для Украины», — приводит пресс-служба слова украинского лидера.

При этом он добавил, что чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее будет мир.

«Чем сильнее будет наша армия, тем быстрее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем быстрее будет мир. Чем жёстче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем быстрее будет мир», — сказал Порошенко.

Ранее президент Украины в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считаные часы. Он сказал, что жалеет, что породил завышенные ожидания.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал слова Порошенко. По мнению эксперта, украинский лидер выступает с подобными заявлениями в связи с предстоящей в стране президентской гонкой. Денисов добавил, что киевским властям во главе с Порошенко выгоден конфликт на юго-востоке страны, так как во многом благодаря ему «они и находятся у власти».