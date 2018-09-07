Эксперт оценил реализацию Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС

Украинский политолог, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в беседе с ФАН оценил реализацию Киевом Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Однозначно ответить на вопрос, насколько выгодно для украинской экономики выполнение положений Соглашения об ассоциации с ЕС, непросто. Ведь экономика Украины сегодня деформирована», — сказал эксперт.

По его словам, на данный момент ЕС отказался от попыток каким-то образом компенсировать Киеву потери от фактического ухода с российского рынка.

Как полагает Толстов, в настоящее время европейцев на Украине в первую очередь интересует сырьевой сектор экономики. Кроме того, они рассматривают страну как источник дешёвой рабочей силы, добавил эксперт.

Вместе с тем, подчеркнул Толстов, политику Брюсселя в отношении Киева «нельзя назвать исключительно эгоистичной»: в каком-то смысле она нормативна и призвана обеспечить демократическое развитие страны.

«Сегодня можно с уверенностью сказать: Украина при нынешнем состоянии её экономики, общества и власти абсолютно несовместима с интеграцией в Евросоюз», — заключил он.

Ранее старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность получения Украиной новых кредитов Международного валютного фонда.