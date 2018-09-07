СБУ пресекла деятельность международной хакерской группировки

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала информацию о разоблачении международной хакерской группировки. Взломщики специализировались на похищении средств из государственных банков с целью их дальнейшей легализации.

Как отмечается, атаке хакеров подверглись более 20 государств.

«Оперативники спецслужбы установили, что дельцы с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платёжные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчёркивается, что часть фирм-посредников, через которые проводились мошеннические операции, «была подконтрольна российским спецслужбам».

Обыски проводились по месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске.

Там же была обнаружена финансовая документация, подтверждающая факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных средств через популярные банковские системы.

Специалисты ведомства задержали организатора группировки — гражданина одной из стран Ближнего Востока, а также его сообщника, который отвечал за техническое обеспечение сделки.

Их подозревают в «несанкционированном вмешательстве в работу международных электронных банковских систем».

В конце марта сообщалось, что испанская полиция задержала в Аликанте гражданина Украины, одного из самых опасных хакеров мира, в том числе организовавшего атаки на российские банки.