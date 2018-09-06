В МИД Белоруссии рассказали о тщательном подборе кандидатуры на пост посла в России

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что простых решений в выборе кандидатуры на должность посла Белоруссии в России быть не может.
В МИД Белоруссии рассказали о тщательном подборе кандидатуры на пост посла в России
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Глаза, процесс по подбору кандидатур на пост посла продолжается.

«Несколько кандидатур было внесено. Необходимо понимать, что Россия — наш важнейший стратегический партнёр, поэтому очевидно, что всё тщательно взвешивается и учитывается», — заявил он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал найти достойного человека на должность посла Белоруссии в России.

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