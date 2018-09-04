Российского журналиста не пустили в Грузию

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Российского корреспондента агентства ТАСС не пустили в Грузию.
Российского журналиста не пустили в Грузию
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Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент агентство разбирается в ситуации, в том числе с привлечением дипломатических каналов.

Ранее телеканал «Рустави-2» сообщил, что трёх членов российской делегации, которые направлялись на международный форум в Грузии, не пустили на территорию страны. Одним из членов делегации был военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин.

В июле стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила телеведущему, председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьёву въезд на территорию страны на три года.

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