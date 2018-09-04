На Украине суд не успел продлить арест Савченко

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Шевченковский суд Киева 3 сентября не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста депутату Верховной рады Надежде Савченко. Об этом информирует телеканал NewsOne.

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста было перенесено на 4 сентября. 

Как заявили представители прокуратуры, в случае, если суд не успеет рассмотреть ходатайство в отношении Савченко до 7 сентября — в этот день истекает срок её ареста, — она может выехать за пределы Украины либо оказать влияние на свидетелей.

Ранее стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты Савченко об изменении ей меры пресечения на домашний арест.

Надежда Савченко была задержана в марте 2018 года по обвинению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.

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