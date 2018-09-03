Эксперт оценил регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО

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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
Эксперт оценил регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО
  • AFP

«Мы видим «украинский прецедент» — когда власти пытаются внести изменения в Конституцию страны, которые бы говорили, что страна должна ориентироваться в своём развитии на какой-то военный блок или на некое сообщество стран. В мире прецедентов таких странных положений Конституции, по моей информации, не было», — заявил Корнейчук.

Как отметил эксперт, страны, входящие в НАТО и ЕС, двигались к этим целям поэтапно, проводив сначала тщательно продуманные политические и экономические реформы во всех сферах. Ни одна из них не указывала в своей Конституции желание вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, добавил Корнейчук.

«Так что это своего рода «ноу-хау» со стороны руководства Украины», — полагает эксперт.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил информацию о поправках в Конституцию.

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