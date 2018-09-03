Эксперт оценил регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО
- AFP
«Мы видим «украинский прецедент» — когда власти пытаются внести изменения в Конституцию страны, которые бы говорили, что страна должна ориентироваться в своём развитии на какой-то военный блок или на некое сообщество стран. В мире прецедентов таких странных положений Конституции, по моей информации, не было», — заявил Корнейчук.
Как отметил эксперт, страны, входящие в НАТО и ЕС, двигались к этим целям поэтапно, проводив сначала тщательно продуманные политические и экономические реформы во всех сферах. Ни одна из них не указывала в своей Конституции желание вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, добавил Корнейчук.
«Так что это своего рода «ноу-хау» со стороны руководства Украины», — полагает эксперт.
Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил информацию о поправках в Конституцию.