Пашинян намерен посетить с визитом Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время прямой трансляции на странице в Facebook, что в ближайшее время отправится с визитом в Россию, во время которого рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это будет наша третья встреча», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян отметил, что информация о визитах главы государства публикуется за день-два до визита.

Поэтому, по его словам, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече.

Ранее Пашинян заявил, что отношения России и Армении находятся на хорошем уровне и имеют потенциал для дальнейшего развития.