В СБУ пообещали следить за контентом украинского телеканала NewsOne

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена внимательно наблюдать за контентом украинского телеканала NewsOne и в случае выявления признаков совершения преступления реагировать соответствующим образом. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

«К сожалению, мы не видели документов, которые подтверждают, что управление NewsOne взял на себя господин Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы, но, видимо, легко спрогнозировать, на чьи жернова будут лить воду те каналы, которые будет курировать в перспективе господин Портнов», — приводит его слова Укринформ.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление на три года телеканал NewsOne.

В июле лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.