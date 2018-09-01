Путин рассказал о стратегическом характере отношений России и Азербайджана

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о стратегическом характере отношений двух стран.
Путин рассказал о стратегическом характере отношений России и Азербайджана
  • РИА Новости

«У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнёрством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической», — цитирует РИА Новости Путина.

Российский лидер также отметил развитие товарооборота  между двумя странами.

«Объём продукции гражданского назначения, объём продаж вырос на 20%, это хороший показатель вполне», — добавил Путин.

Путин и Алиев 1 сентября проводят встречу в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить