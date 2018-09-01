Путин рассказал о стратегическом характере отношений России и Азербайджана
- РИА Новости
«У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнёрством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической», — цитирует РИА Новости Путина.
Российский лидер также отметил развитие товарооборота между двумя странами.
«Объём продукции гражданского назначения, объём продаж вырос на 20%, это хороший показатель вполне», — добавил Путин.
Путин и Алиев 1 сентября проводят встречу в Сочи.