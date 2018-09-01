Путин поздравил президента Узбекистана с Днём независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника — Дня независимости», — говорится в сообщении.

В поздравлении российский президент отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене.