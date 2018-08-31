В ДНР заявили, что войска Украины приведены в боевую готовность
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Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
«Нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке», — отметил он.
По его словам, это «цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки».
Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.
Врио главы республики был назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.