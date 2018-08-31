В ДНР заявили, что войска Украины приведены в боевую готовность

После убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко зафиксировано, что войска Украины на линии соприкосновения приведены в боевую готовность.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке», — отметил он.

По его словам, это «цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки».

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.

Врио главы республики был назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.