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Замглавы администрации Порошенко заявил об уходе в отставку

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Дмитрий Шимкив, заместитель главы администрации президента Украины, заявил о своем уходе с должности.
Замглавы администрации Порошенко заявил об уходе в отставку
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Моей целью всегда была трансформация страны, движение вперёд, продвижение её интересов в мире, формирование команд, которые проводят реформы на Украине. Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены: 3G и 4G на Украине есть, созданы и работают Национальная рада реформ и Национальный инвестиционный совет, организован процесс, обучены люди. Поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться к тому, что вдохновляет меня, — к бизнесу», — отметил Шимкив.

Президент Украины Пётр Порошенко уже подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте главы государства.

Ранее Порошенко подписал указ об освобождении от должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

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