В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подвергся район села Христовое. Огонь вёлся из автоматических станковых гранатометов АГС», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во дворце Мезеберг в Германии стороны выразили сожаление в связи с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей.