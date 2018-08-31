В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подвергся район села Христовое. Огонь вёлся из автоматических станковых гранатометов АГС», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во дворце Мезеберг в Германии стороны выразили сожаление в связи с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей.

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