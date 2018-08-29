В Совфеде оценили намерение Киева нарастить военное присутствие в Азовском море

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил намерение властей Украины нарастить военное присутствие в Азовском море.
В Совфеде оценили намерение Киева нарастить военное присутствие в Азовском море
  • РИА Новости

«Это всё заявления для внутреннего потребления: им же надо показывать, что они хоть как-то управляют страной», — сказал Клинцевич.

По его словам, состояние, в котором пребывает украинский флот, говорит о том, что все такого рода высказывания не более чем блеф.

Как отметил сенатор, в стране «просто беда» с военным бюджетом, оснащением и перевооружением армии, и последний парад в честь Дня независимости Украины это показал.

Со своей стороны, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что намерение Киева нарастить военное присутствие в Азовском море физически невыполнимо.

«Даже если Киев всерьёз решит заняться усилением своей военно-морской группировки в Азовском море, сделать это просто нечем. Более или менее крупные боевые корабли Украины либо небоеспособны, либо располагаются в порту Одессы», — отметил он.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал намерение властей Украины.

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