В Совфеде оценили обещанные Киевом «сюрпризы» для России на ГА ООН

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Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил обещанные Киевом «неприятные сюрпризы» для России на предстоящей Генассамблее ООН.
В Совфеде оценили обещанные Киевом «сюрпризы» для России на ГА ООН
  • РИА Новости

«Всевозможного рода резолюции подавались Украиной на каждую сессию Генассамблеи», — сказал Цеков.

По его словам, число стран, голосующих за антироссийские резолюции, с каждым разом уменьшается, и это говорит о том, что всё больше политиков понимают, что на самом деле происходит на Украине и в Донбассе, а также почему Крым решил воссоединиться с Россией.

Ранее в Госдуме назвали «пшиком» обещанные Украиной «сюрпризы» для России на ГА ООН.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал высказывания экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, обвинившего Москву в провоцировании бунтов в стране.

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