В сети обсуждают внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке
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«Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог», — написал один из пользователей Facebook.
Некоторые комментаторы вспомнили фотографии, на которых президент Украины Пётр Порошенко стоит в мятом костюме.
«Весь в шефа», — отметили в соцсетях.
Ранее в интернете высмеяли костюм Климкина на совместном фото с главами МИД России, Германии и Франции.