В сети обсуждают внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке

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Украинские пользователи социальных сетей обратили внимание на образ министра иностранных дел Павла Климкина во время выступления в Авдеевке.
В сети обсуждают внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке
  • ©Dmitriy Korneychuk
  • Facebook

«Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог», — написал один из пользователей Facebook.

Некоторые комментаторы вспомнили фотографии, на которых президент Украины Пётр Порошенко стоит в мятом костюме.

«Весь в шефа», — отметили в соцсетях.

Ранее в интернете высмеяли костюм Климкина на совместном фото с главами МИД России, Германии и Франции.

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