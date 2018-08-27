В сети обсуждают внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке

Украинские пользователи социальных сетей обратили внимание на образ министра иностранных дел Павла Климкина во время выступления в Авдеевке.

«Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог», — написал один из пользователей Facebook.

Некоторые комментаторы вспомнили фотографии, на которых президент Украины Пётр Порошенко стоит в мятом костюме.

«Весь в шефа», — отметили в соцсетях.

Ранее в интернете высмеяли костюм Климкина на совместном фото с главами МИД России, Германии и Франции.