Эксперт прокомментировал обвинения в адрес России в провоцировании бунтов на Украине

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал высказывания экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, обвинившего Москву в провоцировании бунтов в стране.
Эксперт прокомментировал обвинения в адрес России в провоцировании бунтов на Украине
  • РИА Новости

«Киев упорно вменяет собственную провальную политику, которая приводит к катастрофическим социальным последствиям, в вину Москве. И временами это звучит настолько неправдоподобно, что даже смешно», — заявил эксперт.

По его словам, антироссийская политика повлекла ожидаемую ответную реакцию.

Как заявил Безпалько, непоследовательная и деструктивная политика Киева приводит к гибели промышленности, росту тарифов на услуги ЖКХ для населения, обнищанию народа, что вызывает недовольство граждан и подрывает авторитет власти.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с НСН сказал, что в высказываниях Гайдука нет ничего неожиданного.

«Идёт информационная война», — отметил он.

Как напомнил депутат, у России есть свои экономические интересы в Азовском и Чёрном морях, и она их реализует.

«Это не связано ни с какими попытками нанести ущерб другим странам», — подчеркнул Новиков.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Гайдука.

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