Эксперт прокомментировал обвинения в адрес России в провоцировании бунтов на Украине
- РИА Новости
«Киев упорно вменяет собственную провальную политику, которая приводит к катастрофическим социальным последствиям, в вину Москве. И временами это звучит настолько неправдоподобно, что даже смешно», — заявил эксперт.
По его словам, антироссийская политика повлекла ожидаемую ответную реакцию.
Как заявил Безпалько, непоследовательная и деструктивная политика Киева приводит к гибели промышленности, росту тарифов на услуги ЖКХ для населения, обнищанию народа, что вызывает недовольство граждан и подрывает авторитет власти.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с НСН сказал, что в высказываниях Гайдука нет ничего неожиданного.
«Идёт информационная война», — отметил он.
Как напомнил депутат, у России есть свои экономические интересы в Азовском и Чёрном морях, и она их реализует.
«Это не связано ни с какими попытками нанести ущерб другим странам», — подчеркнул Новиков.
Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Гайдука.