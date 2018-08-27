Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, сколько страна потратит на оборону в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в грядущем году военные расходы Украины составят около 200 млрд гривен (более $7 млрд).

Как указал Турчинов, правительство прогнозирует, что ВВП в 2019-м году составит 3946 млрд гривен (около $141,2 млрд ) и поэтому «финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен».

Отмечается, что данные средства должны пойти на разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), военной техники и улучшение возможностей авиации ВСУ.

При этом подчёркивается, что часть средств будет потрачена на усиление кибербезопасности Украины.

Ранее украинские СМИ писали, что госбюджет Украины за первую половину 2018 года выполнен с дефицитом в 13,3 млрд гривен.