Украинский лидер Пётр Порошенко призвал «не медлить» с отменой депутатской неприкосновенности на Украине.

«Сейчас, в отличие от конституционных изменений по децентрализации, я не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности», — заявил Порошенко.

Также он заявил, что украинские власти предусмотрели, чтобы неприкосновенность была снята с депутатов уже следующего созыва.

По его словам, положение начнёт действовать с 1 января 2020 года.

«Все должны быть равны перед законом», — отметил Порошенко.

Трансляцию выступления президента вёл телеканал «112 Украина».

Ранее Конституционный суд Украины признал допустимой отмену депутатской неприкосновенности.