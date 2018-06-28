Порошенко призвал «не медлить» с отменой депутатской неприкосновенности на Украине
- ©Christian Thiel
- globallookpress.com
«Сейчас, в отличие от конституционных изменений по децентрализации, я не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности», — заявил Порошенко.
Также он заявил, что украинские власти предусмотрели, чтобы неприкосновенность была снята с депутатов уже следующего созыва.
По его словам, положение начнёт действовать с 1 января 2020 года.
«Все должны быть равны перед законом», — отметил Порошенко.
Трансляцию выступления президента вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Конституционный суд Украины признал допустимой отмену депутатской неприкосновенности.