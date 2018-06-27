Грызлов: контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя России на переговорах Бориса Грызлова.
По его словам, в заявлении отмечается важность обеспечения местным жителям мира и спокойствия.
«Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 00:01 по киевскому времени 1 июля 2018 года», — сказал Грызлов.
Он добавил, что также стороны подтвердили твёрдую приверженность выполнению Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что в Донбассе с 30 марта действовало пасхальное перемирие.