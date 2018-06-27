Грызлов: контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

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Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине приняла заявление о режиме прекращения огня в Донбассе с 1 июля в связи с началом уборки урожая.
Грызлов: контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя России на переговорах Бориса Грызлова.

По его словам, в заявлении отмечается важность обеспечения местным жителям мира и спокойствия.

«Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 00:01 по киевскому времени 1 июля 2018 года», — сказал Грызлов. 

Он добавил, что также стороны подтвердили твёрдую приверженность выполнению Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в Донбассе с 30 марта действовало пасхальное перемирие.

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