На Украине иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

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В украинском Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж.
На Украине иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, 30-летний аспирант одного из вузов Харькова в 2016 году пытался купить информацию, содержащую государственную тайну, у научного сотрудника.

«Однако научный сотрудник уведомил о таком коммерческом предложении украинские спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан», — отмечает агентство.

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил гражданина Ирана к 11 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 114 УК Украины («Шпионаж»).

В прошлом году в Иране американца приговорили к 10 годам за шпионаж.

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