На Украине иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

В украинском Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж.

Как сообщает УНИАН, 30-летний аспирант одного из вузов Харькова в 2016 году пытался купить информацию, содержащую государственную тайну, у научного сотрудника.

«Однако научный сотрудник уведомил о таком коммерческом предложении украинские спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан», — отмечает агентство.

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил гражданина Ирана к 11 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 114 УК Украины («Шпионаж»).



В прошлом году в Иране американца приговорили к 10 годам за шпионаж.