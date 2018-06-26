Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину

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Телеведущий Евгений Примаков, которого не пустили на Украину, в беседе с ФАН рассказал о произошедшем.
Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину
  • РИА Новости

По его словам, в аэропорту Киева его отвели в небольшую комнату, где «очень вежливо и корректно» объяснили, что он представляет угрозу национальной безопасности.

«Я расписался в том, что смысл сказанного мне понятен, и два закамуфлированных человека отвели меня в зал ожидания», — сказал телеведущий.

Он добавил, что ожидает вылета в Москву через Минск.

«Со мной проблем никаких нет, проблема с украинцами. Я собирался обсуждать с нашими украинскими коллегами, что журналист не является комбатантом, что относиться к свободе печати надо с уважением», — отметил Примаков.

По его словам, это попытки выстроить минимальное доверие и хотя бы теоретически подойти к тому, что журналисты, такие как глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, должны быть освобождены.

Ранее стало известно, что Примакова, а также корреспондента телеканала RT Полу Слиер не пустили на Украину.

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