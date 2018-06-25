Верховный суд Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинёва
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное решение признано окончательным и обжалованию не подлежит.
Второй тур выборов в Кишинёве прошёл 3 июня. На них победил кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» («ДА») Андрей Нэстасе.
Суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, так как в день голосования в Кишинёве продолжалась агитация, что запрещено законом. Данное решение было опротестовано в Верховном суде.