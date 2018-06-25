Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип встретится с госсекретарём США Майком Помпео во время визита в Соединённые Штаты.
Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео
  • © Maxym Marusenko
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство Молдавии.

Отмечается, что из-за плотного графика госсекретаря США встреча будет короткой — не предусмотрена протокольная видео- и фотосъёмка. 

Также он встретится с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом.

Сообщается, что во время визита Филипа в США будут обсуждаться вопросы евроинтеграции и реформ в Молдавии, а также «соблюдения стандартов демократии».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что принял решение перенести свой визит в США, который должен был состояться 1 июля.

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