Лидер группы «Океан Эльзы» выступил против властей Украины

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Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал граждан Украины выступить против существующей политической системы в стране.

Певец на выпуске студентов Украинской академии лидерства заявил, что в стране необходимо сменить систему.

«Система — это политики, которые управляют нами, система — это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить», — уточнил Вакарчук.

Он отметил, что существующую на Украине систему более всего характеризует слово «страх».

«Она (система. — RT) боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Всемирного банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех... Но больше всего она боится вас», — заявил музыкант.

Он призвал выпускников стать охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией и выразил надежду на то, что молодые образованные люди привнесут на Украину новые современные ценности. 

«Вы как охотники против системы должны выследить её, найти её, нацелиться на неё и уничтожить её», — заявил музыкант.

Видео выступления музыканта опубликовано на YouTube.

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