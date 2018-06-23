Порошенко во время торжественной церемонии открыл дорожный знак

Президент Украины Пётр Порошенко торжественно сорвал полотно с дорожного знака на отремонтированном участке дороги между Запорожьем и Днепром, Соответствующая фотография опубликована в Twitter украинского президента.

«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр», — написал Порошенко.

По его словам, эта дорога была отремонтирована по технологиям европейского образца.

Оглядаю першу відремонтовану ділянку дороги Н-08 - 23,74 км, які сполучають Запоріжжя та Дніпро.



Ця дорога відремонтвана за технологіями європейського зразка, а кошти на її будівництво були виділені за рахунок митного експерименту та коштів Дорожного фонду. #РемонтДорігpic.twitter.com/qIdtEMRIKr — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Пользователи соцсетей высмеяли тот факт, что Порошенко на одной из фотографий сорвал полотно со знака. В частности один из них отметил, что это «достижение года», а второй написал: «Это ад».

Ещё один пользователь выразил мнение, что Порошенко «в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет пиво».

В 2016 году в соцсетях высмеяли мятый костюм Порошенко.