Порошенко во время торжественной церемонии открыл дорожный знак

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Президент Украины Пётр Порошенко торжественно сорвал полотно с дорожного знака на отремонтированном участке дороги между Запорожьем и Днепром, Соответствующая фотография опубликована в Twitter украинского президента.
Порошенко во время торжественной церемонии открыл дорожный знак
  • Twitter
  • © @poroshenko

«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр», — написал Порошенко. 

По его словам, эта дорога была отремонтирована по технологиям европейского образца.

Пользователи соцсетей высмеяли тот факт, что Порошенко на одной из фотографий сорвал полотно со знака. В частности один из них отметил, что это «достижение года», а второй написал: «Это ад».

Ещё один пользователь выразил мнение, что Порошенко «в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет пиво».

В 2016 году в соцсетях высмеяли мятый костюм Порошенко

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