В Армении закрыли уголовное дело в отношении Никола Пашиняна

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Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное преследование по статье о массовых беспорядках в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ряда его сторонников.
В Армении закрыли уголовное дело в отношении Никола Пашиняна
  • © Gevorg Ghazaryan
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования по уголовному делу в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что, согласно армянскому законодательству, подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

В апреле в Армении было возбуждено уголовное дело по факту беспорядков в Ереване.

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