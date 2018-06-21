В Армении закрыли уголовное дело в отношении Никола Пашиняна
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования по уголовному делу в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что, согласно армянскому законодательству, подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
В апреле в Армении было возбуждено уголовное дело по факту беспорядков в Ереване.