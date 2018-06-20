Россия, Абхазия и Южная Осетия заявили об угрозе усиления активности НАТО

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В ходе очередного раунда женевских консультаций по безопасности в Закавказье представители России, Абхазии и Южной Осетии заявили о неприятии усиливающейся активности НАТО в регионе. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Россия, Абхазия и Южная Осетия заявили об угрозе усиления активности НАТО
  • Reuters

Очередные консультации в Женеве прошли 19—20 июня. В них также приняли участие представители Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

«Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьёзную угрозу безопасности в регионе», — говорится в сообщении. 

Также они подчеркнули, что Москва, Сухум и Цхинвал оставляют за собой право на соответствующие меры. 

В МИД отметили, что в очередной раз не сложился конструктивный диалог относительно проекта совместного заявления участников дискуссий о неприменении силы.

Отмечается, что делегация Грузии настаивала на том, чтобы была продолжена работа над неприемлемым американским вариантом, фактически выводящим Абхазию и Южную Осетию за рамки этого документа.

В марте МИД России призывал Грузию начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией.

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