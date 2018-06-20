Кикабидзе рассказал о своей радости из-за распада СССР

Грузинский актёр, сценарист и кинорежиссёр Вахтанг Кикабидзе в интервью Deutsche Welle рассказал о том, как он обрадовался, когда распался Советский Союз.

«Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню», — заявил Кикабидзе.

По его словам, «это был шок, но... уже чувствовали, что это должно произойти».

При этом он добавил, что «трудно представить», что «такую огромную махину», как СССР, можно «так разнести в пух и прах».

Также Кикабидзе заявил, что «ненавидит герб Советского Союза — серп и молот».

«Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать», — заявил артист.

При этом он подчеркнул, что во времена СССР «всё-таки люди друг друга больше уважали».

В 2015 году Кикабидзе пошутил, что хочет получить политическое убежище на Украине.