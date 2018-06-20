В Госдуме оценили идею Киева о закрытии воздушного пространства на границе с Россией

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил идею министра обороны Украины Степана Полторака о закрытии воздушного пространства на границе с Россией.

«Украинская власть сейчас предпринимает попытки изолировать свой народ от российского, хотя эти народы — братские», — заявил парламентарий.

По его словам, Киев в этом братстве не заинтересован.

Как считает Швыткин, закрыть воздушное пространство на границе с Россией для Украины невозможно.

«Денег в казне действительно нет. Они никак с «Нафтогазом» своим разобраться не могут, а тут вон на что замахнулись. Нет, уверен, не произойдёт такого», — добавил депутат.

Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.