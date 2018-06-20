В Госдуме оценили идею Киева о закрытии воздушного пространства на границе с Россией

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил идею министра обороны Украины Степана Полторака о закрытии воздушного пространства на границе с Россией.
В Госдуме оценили идею Киева о закрытии воздушного пространства на границе с Россией
  • РИА Новости

«Украинская власть сейчас предпринимает попытки изолировать свой народ от российского, хотя эти народы — братские», — заявил парламентарий.

По его словам, Киев в этом братстве не заинтересован.

Как считает Швыткин, закрыть воздушное пространство на границе с Россией для Украины невозможно.

«Денег в казне действительно нет. Они никак с «Нафтогазом» своим разобраться не могут, а тут вон на что замахнулись. Нет, уверен, не произойдёт такого», — добавил депутат.

Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить