В Госдуме оценили идею Киева о закрытии воздушного пространства на границе с Россией
- РИА Новости
«Украинская власть сейчас предпринимает попытки изолировать свой народ от российского, хотя эти народы — братские», — заявил парламентарий.
По его словам, Киев в этом братстве не заинтересован.
Как считает Швыткин, закрыть воздушное пространство на границе с Россией для Украины невозможно.
«Денег в казне действительно нет. Они никак с «Нафтогазом» своим разобраться не могут, а тут вон на что замахнулись. Нет, уверен, не произойдёт такого», — добавил депутат.
Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.