Эксперт оценил предложение депутатов Рады переименовать Переяслав-Хмельницкий
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«Они вынесли вопрос на обсуждение в Раду, и сразу же началось издевательство над этой темой», — сказал он.
По его словам, парламентарии прошлись уже по всем, а теперь взялись за тех, кто стоял у истоков украинского государства.
Олейник также заявил, что хорошо знает этот город и люди там против переименования.
Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.