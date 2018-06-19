Власти Армении разрешили арест экс-замглавы Минобороны по делу о присвоении имущества

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Армянский парламент разрешил арестовать экс-замминистра обороны страны Манвела Григоряна по подозрению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества.
Власти Армении разрешили арест экс-замглавы Минобороны по делу о присвоении имущества
  • © Gevorg Ghazaryan
  • globallookpress.com

«По итогам тайного голосования депутаты дали разрешение на лишение свободы Григоряна»​​​, — цитирует главу Счётной комиссии Гагика Меликяна РИА Новости.

Как сообщили в Службе национальной безопасности, в ходе обыска принадлежащих Григоряну зданий обнаружили десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатку и стрелковое оружие, автопарк с десятками автомобилей, а также склад с продовольствием и военной формой с надписью «Для солдат».

По словам генерального прокурора Артура Давтяна, полученные доказательства дают основания для привлечения бывшего замминистра в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинений в незаконном приобретении и хранении оружия, а также присвоении вверенного ему имущества.

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