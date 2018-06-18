Климкин назвал вопрос предоставления Украине автокефалии политическим

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского Пятого канала заявил, что вопрос предоставления Украине автокефальной церкви является политическим.
Климкин назвал вопрос предоставления Украине автокефалии политическим
  • © РИА Новости

«Вселенскому патриарху для принятия решения не нужно формально согласие церквей, нужны консультации. Конечно, тут есть политика, конечно, это есть путь для дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих», — приводит ТАСС слова Климкина.

Он отметил, что решение будет обсуждаться и приниматься синодом, после чего будет начат процесс формирования единой церкви.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). 

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