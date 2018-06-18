Климкин назвал вопрос предоставления Украине автокефалии политическим
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«Вселенскому патриарху для принятия решения не нужно формально согласие церквей, нужны консультации. Конечно, тут есть политика, конечно, это есть путь для дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих», — приводит ТАСС слова Климкина.
Он отметил, что решение будет обсуждаться и приниматься синодом, после чего будет начат процесс формирования единой церкви.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).