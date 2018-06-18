Эксперт оценил планы Киева поднять тарифы на газ в стране

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Украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил планы Киева поднять тарифы на газ.
Эксперт оценил планы Киева поднять тарифы на газ в стране
  • © Reuters

«Если тарифы поднимут в августе, квитанции придут в сентябре. Осенью-зимой будет социальный взрыв на Украине», — заявил он.

По его словам, если тарифы поднимут на 60—70%, такой серьёзный скачок может привести к изменению цен на продукты питания, товары народного потребления.

«Промышленность обязательно отреагирует, потому что коммуналку платят все. И они заложат обязательно это в цену товара», — считает Олейник.

Он добавил, что ситуация очень сложная.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» Украины может отключить от газоснабжения 129 населённых пунктов страны, если Национальная комиссия по урегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании.

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