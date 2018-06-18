В Риге врач не стала обследовать русскоязычного ребёнка

В Риге детский врач не стала уделять внимание врождённым проблемам русскоговорящего ребёнка.

Как сообщает Sputnik Латвия, врач посоветовала матери шестилетней девочки, которая не говорит на латышском, брать на приём переводчика и «не качать права».

По рассказам матери, она объяснила, что её дочь ещё не понимает по-латышски.

«Надеюсь, что это не преступление и за это не сажают и не расстреливают еще. Доктор сказала, что это плохо. На вопрос, почему плохо, ведь ребёнку только 6 лет, Gunta Užāne ответила, что она не обязана говорить с нами на русском языке. И если у нее будет 20 русских детей за один день, ей что со всеми надо будет говорить? И не дождавшись ответа, сказала, что не будет», — сообщила мать девочки.

Врач также отметила, что латышский является официальным языком и знать его обязательно. Кроме того, медработник спросила ребёнка на русском, сколько той лет, и попросила досчитать до десяти, а потом вычесть из девяти семь.

По словам матери девочки, приём продолжился лекцией о латвийском государстве и законах, которые не обязывают врача знать русский.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения. Позднее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных мерах против Латвии из-за закона об образовании.