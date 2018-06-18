В Госдуме прокомментировали заявления Рады о надвигающейся на Украину катастрофе

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что на Украине назревает катастрофа. По его словам, европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины».

«С Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один год, с лета 2014-го. Системно все важные госпредприятия, которые были в ведении государства, оборонно-промышленного комплекса, переходят в ведение западных и американских компаний. Все они за эти годы мягко перетекли в руки иностранных владельцев. Сейчас идёт следующий этап: плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы. Следующим этапом уже перешли к лесам», — заявил депутат.

Также он обратил внимание на то, что на сегодняшний день остро стоит вопрос не только ресурсов Украины, но и населения.

«Украина сегодня становится неким колониальным государством, где люди будут работать на западную экономику. И каждый миллиард, который даётся Украине, забирается в десятикратном размере её ресурсами. Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется. Количество людей, покидающих Украину, катастрофически растёт. Депутаты Рады сейчас бьют в колокола вслед уходящему поезду», — подытожил Водолацкий.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак также прокомментировал заявление Рабиновича.