В ДНР обвинили украинских военных в организации «сафари» на людей в Донбассе

Начальник пресс-службы вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие ВСУ организовали «коммерческую охоту» на людей в Донбассе.

Об этом сообщают «Известия».

Безсонов рассказал, что такое явление появилось после переформатирования формата военной операции украинских силовиков в Донбассе.

«Важно отметить, что «коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям», — приводит слова Безсонова сайт Вооружённых сил ДНР.

Он отметил, что «сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска.

Безсонов добавил, что в начале июня 2018 года в район Марьинки прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы для участия в «сафари».

В апреле 2017 года, как передавал Nation News, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о возможном наличии у Киева химоружия.