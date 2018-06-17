В ДНР обвинили украинских военных в организации «сафари» на людей в Донбассе

Короткая ссылка
Начальник пресс-службы вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие ВСУ организовали «коммерческую охоту» на людей в Донбассе.
В ДНР обвинили украинских военных в организации «сафари» на людей в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Безсонов рассказал, что такое явление появилось после переформатирования формата военной операции украинских силовиков в Донбассе.

«Важно отметить, что «коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям», — приводит слова Безсонова сайт Вооружённых сил ДНР.

Он отметил, что «сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. 

Безсонов добавил, что в начале июня 2018 года в район Марьинки прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы для участия в «сафари».

В апреле 2017 года, как передавал Nation News, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о возможном наличии у Киева химоружия

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить