В ДНР обвинили украинских военных в организации «сафари» на людей в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Безсонов рассказал, что такое явление появилось после переформатирования формата военной операции украинских силовиков в Донбассе.
«Важно отметить, что «коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям», — приводит слова Безсонова сайт Вооружённых сил ДНР.
Он отметил, что «сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска.
Безсонов добавил, что в начале июня 2018 года в район Марьинки прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы для участия в «сафари».
В апреле 2017 года, как передавал Nation News, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о возможном наличии у Киева химоружия.