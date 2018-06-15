Власти Казахстана утвердили направление до 120 военных в миссию ООН в Ливане

Депутаты мажилиса и сената парламента Казахстана выступили с поддержкой предложения президента Нурсултана Назарбаева о направлении до 120 военнослужащих в Ливан для участия в миссии ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Изучен и проработан вопрос направления миротворческого подразделения вооружённых сил Казахстана в миссию ООН в Ливане», — озвучил обращение президента страны министр обороны республики Сакен Жасузаков.

Он отметил, что участие в данной операции позволит вооружённым силам Казахстана «отработать вопросы взаимодействия и планирования применения войск в рамках коалиционной группировки, приобрести боевые навыки, характерные для миротворчества и гуманитарных операций».

В сентябре 2017 года сообщалось, что Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию, если такое решение будет принято в ООН.