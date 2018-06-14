В Киеве могут переименовать ещё более десяти улиц
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Как отмечается на сайте горсовета, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.
Кроме того, планируется сменить название площади Красная Пресня, а также переулков Баумана и Невского.
Все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины, говорится в сообщении. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.
В марте сообщалось, что в Киеве собираются переименовать улицу Маршала Жукова.