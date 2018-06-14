Украина намерена открыть восемь визовых центров в России

МИД Украины планирует открыть более 50 новых визовых центров за рубежом, в том числе в России.

Об этом сообщает департамент консульской службы ведомства в Facebook.

Всего до 1 августа будут открыты 56 новых визовых центров.

«В период с 15 июня по 1 августа сего года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приёма ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в России появится восемь украинских визовых центров: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.