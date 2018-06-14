Суд в Белоруссии оставил в силе приговор авторам Regnum

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор белорусским авторам российского агентства Regnum, сообщает РИА Новости.

«Приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 2 февраля 2018 года… оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья Владимир Давыдов.

2 февраля 2018 года суд в Минске приговорил белорусских авторов российского агентства Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Суд признал их виновными в разжигании межнациональной вражды или розни.

Отмечается, что в период отсрочки за осуждёнными осуществляется профилактическое наблюдение. При этом возможно освобождение осуждённого, если он «законопослушным поведением доказал своё исправление».

Скандал разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Позднее были задержаны Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко.