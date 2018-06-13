Глава «Укрпочты» опроверг сообщения о возможности скорого банкротства

Исполняющий обязанности генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский опроверг информацию о возможности скорого банкротства компании.

Об этом говорится в его обращении к СМИ, которое было опубликовано на сайте компании.

По его словам, «Укрпочта» испытывает тяжёлое финансовое положение, но в данный момент речь о банкротстве не идёт.

«Вчера в СМИ была распространена «новость» о возможном банкротстве «Укрпочты». Такая оценка финансового состояния компании является ошибочной», — указывается в заявлении.

Как отметил Смелянский, в настоящий момент, чтобы избежать сложного финансового положения, ведутся переговоры с регуляторами и кабинетом министров Украины по данному вопросу.

«По результатам этих переговоров «Укрпочта» до конца июня определит, по какому сценарию будет действовать», — заключил он.

Ранее первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский заявил, что компания — оператор почтовой связи Украины «находится на грани банкротства».