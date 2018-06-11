Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставку
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«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке», — отметил он.
Украинский лидер, по словам Жебривского, его прошение принял. В среду, 13 июня, отставку должен рассмотреть кабинет министров.
Порошенко назначил Жебривского главой Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.
3 ноября 2017 года Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации в сёлах Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.